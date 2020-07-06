Донецк, , 14:40 — REGNUM России не удастся уйти от своей ответственности за судьбы русских людей на всём пространстве бывшего СССР, а в Донбассе — тем более, и план признания ДНР и ЛНР и их вхождения в Россию уже должен существовать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 июля, комментируя высказывания экс-премьера ДНР Александра Бородая и заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

Как сообщалось ранее, Бородай заявил, что ДНР и ЛНР фактически уже являются частью России и что в обозримом будущем они могут стать ее частью и де-юре. Джабаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» в свою очередь отметил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве своих регионов, хотя они могли бы помочь в нормализации отношений России и Украины.

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«Думаю, мало у кого к настоящему времени остались сомнения в том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения 2015 года. Он ведёт дело к тому, чтобы ликвидировать не просто ДНР и ЛНР, но и любые возможности проявления самобытности жителей Донбасса, «укатать» их, как говорится, катком украинского шовинизма.

Будут ли Германия и Франция помогать в этом Киеву и в какой степени? Данный вопрос остаётся для меня открытым. Конечно, в Берлине и Париже предпочли бы, чтобы Киев пошёл на некоторые косметические шаги, которые можно было бы представить как выполнение Минских соглашений. Думаю, вокруг этого и ведётся сегодня торг. Проблема, однако, в том, что это будут именно косметические шаги, в принципиальном плане они ничего, в том числе и защиту от репрессий, жителям Донбасса не гарантируют. Поэтому превалирующее в ДНР и ЛНР желание стать частью России вполне объяснимо.

России не удастся уйти от своей ответственности за судьбы русских людей на всём пространстве бывшего СССР, но здесь, в Донбассе, — тем более. Надеюсь, что план признания ДНР и ЛНР и их вхождения в Россию уже имеется и дело только за появлением благоприятной возможности для его осуществления. В нужный момент важно не опоздать, не оказаться в положении реагирующего, быть хотя бы на полшага впереди противников.