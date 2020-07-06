Москва, , 14:38 — REGNUM «Аэрофлот» выполняет свои обязательства по авиаперевозкам по «плоским тарифам», несмотря на тяжёлое экономическое положение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Наши обязательства по «плоским тарифам» — мы их выполняем и сейчас, несмотря на то что условия для нас тяжелые», — заявил Савельев.

«Мы летаем в чуть меньшем объёме, потому что спрос упал. Но мы летаем практически ежедневно по городам Дальнего Востока и по Симферополю и Калининграду. Загрузка небольшая, примерно 50% но тем не менее», — отметил он.

Так называемые «плоские тарифы», то есть тарифы, не меняющиеся в течение года, «Аэрофлот» ввёл в 2015 году. В августе 2019 года Савельев указывает, что «Аэрофлот» хочет постепенно уйти от таких тарифов, поскольку программа убыточна.

Однако Путин, позже комментируя вопрос, указала, что компания «просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полётов», а программа сохранится и дальше.