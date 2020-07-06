Москва, , 14:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать судебное решение в отношении журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которая была признана виновной в оправдании терроризма.

«Поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, не буду на него отвечать, это было бы некорректно, — сказал представитель Кремля отвечая на соответствующий вопрос. — Мы никогда не комментируем судебные решения, не будем делать это впредь».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июля, 2-й Западный окружной военный суд приговорил Прокопьеву к штрафу в размере 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в связи с публикацией, посвященной теракту в здании УФСБ по Архангельской области в 2019 году. Гособвинение просило для подсудимой шесть лет лишения свободы.

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