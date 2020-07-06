Аккра, , 14:38 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней по совету врачей после того, как у человека в его близком окружении подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства от 4 июля.

«У него, как и сегодня, был отрицательный результат [теста на коронавирус], но он решил соблюдать эту меру из осторожности», — говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что президент будет продолжать работать в течение этого периода в соответствии с протоколами безопасности COVID-19. В заявлении не говорится, был ли близкий человек сотрудником или членом семьи.

В Гане зарегистрировано 19 388 случаев заражения коронавирусом, что является одним из самых высоких показателей в странах Африки к югу от Сахары, в стране также зарегистрировано 117 случаев смерти.

Заместитель министра торговли и промышленности западноафриканской страны Карлос Кингсли Ахенкора подал в отставку в пятницу, 3 июля, за нарушение мер самоизоляции после того, как у него выявили заражение коронавирусом.