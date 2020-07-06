Москва, , 14:32 — REGNUM Законопроекты, повышающие статус организаций территориального общественного самоуправления (ТОС), способны очень серьезно сказаться на развитии гражданской активности и волонтерского движения в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

Наделение ТОС возможностями напрямую сотрудничать с муниципальной властью и получать государственную поддержку сделает общественное самоуправление очень эффективным и авторитетным, отметил парламентарий.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, значительно упрощающих создание и работу ТОС. Также устанавливаются законодательные основы государственной поддержки и сотрудничества с органами местного самоуправления.

«Если субъекты РФ и муниципалитеты получат право поддерживать ТОСы в тех же формах, какие предусмотрены для других социально-ориентированных некоммерческих организаций, это позволит более активно продвигать общественные инициативы. Люди почувствуют свои возможности, эффективность своей работы, они будут тянуться к такой активности», — отметил Кидяев.