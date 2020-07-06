Москва, , 14:30 — REGNUM Самолёты Sukhoi Superjet 100 уже имеют заметно улучшенное техническое состояние в настоящее время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году мы собираемся получить 8 машин Sukhoi Superjet. У нас в парке сейчас 54 машины, и в следующем году мы договорились о поставках 14 машин — это в пределах тех 100 машин, которые мы два года назад в Вашем присутствии подписали», — заявил Савельев.

«Мы считаем, по поставкам, что суда начинают серьёзно прогрессировать в своем техническом состоянии, машина летает уже более шести часов, что очень важно. По проекту, напомню, машина в сутки должна летать 8,2 часа, то есть уже близко, машина начинает показывать хорошие характеристики», — отметил он.