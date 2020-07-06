Баку, , 14:29 — REGNUM Военнослужащие Азербайджана провели тактические учения с боевыми стрельбами в ночное время, сообщили 6 июля в пресс-службе министерства обороны республики.

Отмечается, что подразделения выполнили стрельбы из различных видов оружия и уничтожили цели условного противника. На видео, опубликованном оборонным ведомством, показано, что в учениях были задействованы автоматы, ручные гранатомёты, минометы и танки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Азербайджане завершились военные учения, в которых приняли участие 10 тыс. военнослужащих, 120 танков и бронетехники, а также 200 ракетно-артиллерийских установки.

Читайте ранее в этом сюжете: Широкомасштабные манёвры завершены в Азербайджане