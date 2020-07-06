Киев, , 14:28 — REGNUM В Одессе планируют с 1 сентября начать обучение в школах в обычном режиме, несмотря на множество заявлений из Киева о том, что будет продолжено дистанционное обучение.

Об этом было заявлено сегодня, 6 июля, на совещании при участии мэра города Геннадия Труханова, передает УНИАН.

Согласно источнику, мэр поручил директору департамента образования и науки Одесского горсовета Елене Буйневич «изучить вопрос» о том, как можно организовать с 1 сентября учебный процесс, соблюдая необходимые санитарные нормы, социальную дистанцию и пр., а также провести все необходимые консультации.

«Нужна ответственность? Будем брать на себя ответственность», — заявил мэр.

Труханов, заявил, что нельзя вводить тотальные запреты, а потом отменять их под воздействием масштабных протестных акций.

«У нас дети все это очень быстро понимают. Чтобы потом не вышли (на протесты) старшеклассники, школьники и сказали, мол, дайте нам возможность учиться», — заявил мэр.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают возможность дистанционного обучения осенью, поскольку весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса.

«Возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным, полноценным», — сказал Шмыгаль, добавив, что без особых причин никто не собирается отменять «классический образовательный процесс».

Аналогичные заявления сделали также в украинском минобразования и Совнацбезе страны.