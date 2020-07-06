Челябинск, 6 июля 2020, 14:27 — REGNUM В Челябинске отправлен в отставку руководитель ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Об этом пишут СМИ.
Решение о его увольнении приняла мэрия. Последним рабочим днём руководителя является 6 июля.
Отметим, организация начала работу в 2017 году вместо обанкротившегося МУПа и осуществляет пассажирские автобусные перевозки. Ранее был уволен глава городского электротранспорта Александр Павлюченко.
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