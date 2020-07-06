Москва, , 14:25 — REGNUM «Аэрофлот» сможет перевезти 30 млн пассажиров в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50%, то есть около 30 млн пассажиров мы сможем перевезти в этом году», — заявил Савельев.

В апреле перевозки «Аэрофлота» снизились на 95%, а загрузка кресел была всего лишь на уровне 33%, отметил он.

«Это было для нас абсолютно тяжёлое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом — мы обычно в сутки перевозим 110−120 тыс. человек. Но мы видим, существенный рост идёт, россияне начинают летать, для нас это очень важно», — продолжил Савельев.

«Если посмотрите Lufthansa Group, то здесь есть Austrian Airlines, KLM, Air France — их та же самая учесть постигла, кризис их коснулся так же, 96−98% падение перевозок. Конечно, мы все это ощущаем, и восстановление будет для нас для всех достаточно тяжёлым», — отметил глава компании «Аэрофлот».