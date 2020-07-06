Москва, , 14:25 — REGNUM Доклады о постепенной отмене ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции, президенту РФ Владимиру Путину предоставляют практически все губернаторы регионов России. Об этом глава государства заявил сегодня, 6 июля, на встрече с главой компании «Аэрофлот» Виталием Савельевым.

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Российский лидер отметил, что главы субъектов РФ сами заинтересованы в загрузке отелей и гостиниц, поэтому и дальше будут снимать карантинные меры.

«Они (главы регионов — прим. ИА REGNUM) будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее, отрасли авиационных перевозок тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему» , — подчеркнул президент РФ.

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«Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 6 июля, в России выявлено более 687,8 тыс. носителей SARS-CoV-2. С начала пандемии коронавирусной инфекции скончались почти 10,3 тыс. человек, у которых был диагностирован COVID-19, более 454,3 тыс. выздоровели.

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