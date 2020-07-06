Москва, , 14:27 — REGNUM В настоящее время дата проведения саммита стран, входящих в пятерку постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) ещё не определена. Об этом 6 июля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока дат нет», — сообщил Песков, давая ответ на вопрос о том, когда будет проведена встреча «пятерки» Совбеза ООН.

При этом 23 июня генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он надеется, что саммит «пятерки» Совбеза организации удастся провести до окончания сентября текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 января во время Всемирного форума памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в настоящее время «пятерка» думает о возможности своего вклада в борьбу с пандемией SARS-CoV-2.