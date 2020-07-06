Москва, , 14:19 — REGNUM Афроамериканцы не горят желанием поддерживать на грядущих выборах главы Белого дома бывшего вице-президента США Джо Байдена, и поэтому рэпер Канье Уэст может оттянуть на себя часть его голосов. Об этом 6 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Владимир Корнилов.

«Да, в американском обществе существует раскол. Сейчас он проявляется активно. Мало того, его под выборы активно подогревают, — сказал Корнилов. — Но почему не может избраться этот темнокожий рэпер? Потому что в Америке избирательная система устроена так, что просто так выскочить невозможно. Но как способ отъёма голосов у кандидатов это уже не раз использовали. Как спойлер. И если под это дадут хорошие деньги и раскрутят, то в принципе он может стать занозой в филейной части у Джо Байдена. Афроамериканцы не горят желанием поддерживать Джо Байдена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рэпер Канье Уэст заявил, что хочет побороться за пост президента США.

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