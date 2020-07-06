Киев, 6 июля 2020, 14:18 — REGNUM Верховная рада Украины должна назначить нового главу Нацбанка страны до конца нынешней сессии, до 17 июля.
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов 6 июля глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Уйти на каникулы с неутвержденным главой Национального банка — опасно для рынка, это определенная нестабильность и неправильное решение», — заявил он.
Гетманцев отметил, что по состоянию на сегодня президент Зеленский еще не внес кандидатуру претендента на пост в Верховную раду, продолжаются консультации.
Он не стал называть конкретных фамилий, но заявил, что новый глава Нацбанка «должен быть банкиром с хрустальной деловой репутацией».
«И еще быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров», — подчеркнул депутат.
ИА REGNUM напоминает, что вечером 1 июля на тот момент глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что подает в отставку из-за постоянного политического давления. 3 июля Верховная рада утвердила отставку чиновника.