Киев, , 14:18 — REGNUM Верховная рада Украины должна назначить нового главу Нацбанка страны до конца нынешней сессии, до 17 июля.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов 6 июля глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Уйти на каникулы с неутвержденным главой Национального банка — опасно для рынка, это определенная нестабильность и неправильное решение», — заявил он.

Гетманцев отметил, что по состоянию на сегодня президент Зеленский еще не внес кандидатуру претендента на пост в Верховную раду, продолжаются консультации.

Он не стал называть конкретных фамилий, но заявил, что новый глава Нацбанка «должен быть банкиром с хрустальной деловой репутацией».

«И еще быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров», — подчеркнул депутат.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 1 июля на тот момент глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что подает в отставку из-за постоянного политического давления. 3 июля Верховная рада утвердила отставку чиновника.