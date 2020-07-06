Джакарта, , 14:16 — REGNUM Продукты из индонезийского пальмового масла, полуфабрикаты, мебель и бумага могут быть экспортированы в Мексику, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

С населением в 120 миллионов человек Мексика является рынком с огромным потенциалом на американском континенте.

Сотрудничество Мексики с Канадой и Соединенными Штатами в области свободной торговли, как ожидается, позволит индонезийским товарами, которые поступают в Мексику, выйти на рынки этих стран.

«Стратегическое расположение, поддерживаемое обширными транспортными маршрутами, делает Мексику идеальным местом для поставок индонезийских товаров на рынок Америки», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Помимо Мексики, упоминается также возможность экспорта индонезийской продукции в Гватемалу, Сальвадор и Белиз.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийско-австралийское соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IA-CEPA), которое официально вступило в силу, открывает значительные новые возможности в торговле и инвестициях для потребителей и предприятий обеих стран.

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