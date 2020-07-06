Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Оппозиционная партия Pro Moldova приступила к сбору подписей для начала процедуры импичмента президента Молдавии Игоря Додона. Об этом заявил лидер оппозиционной партии Андриан Канду 6 июля на брифинге.

По его словам, подписи планируется собирать как в режиме онлайн, так и на бумажных носителях. «В ближайшее время в разных районах появятся наши представители», — сказал Канду.

Он обвинил главу государства в неуважении законов. Лидер оппозиции считает, что президент не должен вмешиваться в политические противоречия, а обязан консолидировать разные силы в стране.

Согласно действующему законодательству Молдавии, для начала процедуры импичмента необходимо собрать подписи 34 депутатов парламента и зарегистрировать инициативу должным образом. Всего в парламенте заседает 101 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Молдавии должен быть распущен — премьер-министр