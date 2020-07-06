Москва, , 14:14 — REGNUM Авиакомпания «Победа» стала одним из самых эффективных пользователей самолётов Boeing-737. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Победа» оперирует флотом Boeing-737, и по многим показателям она является чемпионом мира по эксплуатации этого самолёта, признанным всеми», — заявил Савельев.

По его словам, компания является драйвером роста в группе «Аэрофлот».

"Победа» за пять лет показала удивительный результат — перевезла более 30 млн человек. В прошлом году, в 2019 году, она перевезла 10,3 млн. Темп роста — 45%», — указал Савельев.