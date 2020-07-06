Киев, , 14:11 — REGNUM Секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов не видит, чтобы нынешняя власть страны шла на уступки России или компромиссы с ней.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», материал опубликован сегодня, 6 июля.

Данилов напомнил, что есть процедуры переговоров, которые президенту Зеленскому в наследство достались.

«Это Минские соглашения, «нормандские форматы» — мы должны этим пользоваться. Если мы увидим, что это невозможно, тогда, наверное, будет другой вариант», — подчеркнул силовик.

Он также напомнил, что в конце прошлого года было заседание Совнацбеза Украины, на котором официально утвердили пять различных вариантов действий Киева в зависимости от того, как будут вести себя «оппоненты».

"Сегодня мы идем по первому варианту. Будут ли применены другие — это будет зависеть от того, как, каким образом будет развиваться ситуация», — резюмировал Данилов.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает прекратить войну в Донбассе при помощи Минских соглашений. При этом он признает, что минский процесс «немного затормозился» из-за пандемии коронавируса.

«Поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы додавить и найти дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским соглашениям… У Украины есть «план B» и «план C», но я не хотел бы их запускать», — подчеркнул он.