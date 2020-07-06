6 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отчаянии от того, что ему дают понять: Запад больше не намерен давать использовать себя в продвижении геополитических проектов Анкары, советуя по одежке протягивать ножки. Европу уже не волнует геополитическая судьба турок и где они окажутся в будущем: в Европе или в Азии.

Станислав Тарасов, , 14:09 — REGNUM Намеченный на 13 июля совет министров иностранных дел ЕС обещает стать интригующе интересным. Дело в том, что накануне глава МИД Греции Никос Дендиас после переговоров в Афинах со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом заявил, что «стороны обсудили «провокационное поведение» Турции в Восточном Средиземноморье и создали дипломатический фронт» для противодействия Анкаре».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Но, по его словам, проблема выставляется шире. Стороны «обеспокоены продолжающимися Турцией нарушениями прав, которые распространились от Ирака до Ливии, дестабилизируя весь наш регион и открывая там ящик Пандоры». Помимо того, Дендиас заявил, что на Совете министров иностранных дел ЕС в острой форме может быть поставлена «кипрская проблема». «Наша цель — возобновить переговоры на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН и европейского законодательства с отменой гарантий и права на вмешательство и, конечно же, с выводом оккупационных войск», — подчеркнул Дендиас. Не исключено, что Греция и Кипр выступят с призывом к остальным членам ЕС примкнуть к антитурецкому дипломатическому фронту. По всей вероятности, к этой инициативе примкнет Франция, которая, во-первых, не считает Турцию европейской страной и, во-вторых, обвиняет ее в «несоблюдении ключевых принципов демократии».

Глава МИД Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах с главой мид Кипра Никосом Христодулидисом. mfa.gr

Процесс интеграции Турции в ЕС практически блокирован, а в предлагаемых Парижем проектах формирования европейской обороны Турция вообще не упоминается. Не случайно, что в этой ситуации Анкара отказалась блокировать планы НАТО по обороне Польши и стран Прибалтики «в случае военной агрессии России». Однако антитурецкая коалиция появляется и на другом направлении. Этот процесс спровоцировала активность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на средиземноморском направлении, когда он стал делать ставку на утверждение роли своей страны как значимой и ведущей державы в регионе. Эрдоган поддержал Правительство национального единства в Ливии (ПНЕ), подписал соглашение о делимитации морских границ с ним, вызвав противодействие со стороны поддерживающих главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Хафтара ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, Израиля. Они в ответ начали выстраивать собственную коалиционную конструкцию. С инициативой выступает Египет, подключая Судан, Алжир и Марокко.

В этой связи западный портал Middle East Monitor предполагает, что при существующем ходе событий возможна консолидация существующих антитурецких коалиций. Но что за собой повлечёт такой «коалиционный» подход к турецкой политике, пока непонятно, так как много неясностей в действиях самой Анкары, которая в отношении Европы то требует, то просит, то вспоминает «исторические обиды». Так, выступая на мероприятии в Стамбуле, Эрдоган с горечью говорил: «Евросоюз открыл двери для стран-кандидатов намного более отсталых, чем Турция, в экономическом, демократическом и инфраструктурном плане». Однако Анкара все еще ожидает позитивного ответа на запрос о вступлении в ЕС». Но это подмена понятий. Bloomberg указывает, что «Эрдоган дает массу поводов для тревог тем, кто считает, что над Европой нависла угроза исламизации». В этой связи появился даже термин «Еврабия», третье мусульманское вторжение в Европу. Первые два вторжения были вооруженными (732 год и 1683 год), но теперь оно «осуществляется в первую очередь посредством иммиграции и демографического роста» и «Турция скоро может выступить в роли «колонизатора Европы».

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Есть ли реальные основания у угроз Эрдогана? Он в отчаянии от того, что ему дают понять: Анкаре не будет дальше позволено использовать ресурс Запада для продвижения собственных геополитических проектов, советуя по одежке протягивать ножки. Другое дело, что Эрдоган пытается консолидировать власть, разыгрывает «европейскую карту» и торгуется с Европой. Однако он стал переступать «красные линии». Вряд ли сейчас Европу волнует геополитическая судьба турок и где они окажутся в будущем: в Европе или Азии. Так что появление антитурецких коалиций, подобно тому как когда-то существовала антиосманская коалиция государств — предвестник грядущих больших перемен.