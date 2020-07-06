Москва, , 14:03 — REGNUM Госдума намерена оперативно принять закон о «регуляторных песочницах» в IT-сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Законопроект безусловно необходимо принять до конца сессии, и думаю мы приложим все усилия, чтобы это сделать», — заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Он также сообщил, что комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые предлагаются к обсуждению законопроекта во втором чтении.

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Федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций должен быть принят в России, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

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