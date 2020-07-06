Стокгольм, , 14:05 — REGNUM Правительство Дании планирует отправить домой беженцев из Сирии, прибывших во время кризиса 2015 года. Датские власти считают, что угроза их жизни и здоровью в районе бывших боевых действий уже не представляет для них смертельную опасность. Об этом 5 июля сообщила газета Fria Tider.

Сирийцы, затронутые данным решением правительства, на первом этапе являются беженцами из провинции Дамаск. В декабре прошлого года Датское агентство по делам беженцев постановило, что ситуация в столице Сирии и окружающей ее провинции уже не настолько серьезна, для продления ранее выданных видов на жительство для сирийцев из этой провинции.

«В прошлом году почти 100 000 беженцев вернулись в Сирию из прилегающих стран. Их соотечественники, которым была предоставлена защита здесь, в Европе, конечно, также отправятся домой, как только это позволят условия в Сирии», — заявил министр Дании по вопросам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфае.

Напомним, что в прошлом году на территорию Дании прибыло меньшее число беженцев из Сирии, чем уехало в нее обратно — 563 и 886 человек, соответственно. Частично это связано с новым датским законом о репатриации, который стимулирует беженцев возвращаться домой в свои страны.