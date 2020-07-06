Москва, , 14:00 — REGNUM Авиакомпания «Победа» приносит наилучшие результаты для «Аэрофлота». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Самое главное, основной драйвер группы — это авиакомпания «Победа». И я, пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить, когда пять лет назад вы поверили в этот проект и поддержали. Были приняты и специальные законы, поддерживающие низкобюджетные перевозчики в России», — заявил Савельев.

«Победа» за пять лет показала удивительный результат — перевезла более 30 млн человек. В прошлом году, в 2019 году, она перевезла 10,3 млн. Темп роста — 45%», — подчеркнул он.