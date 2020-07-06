Москва, , 13:59 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что при принятии решения о будущем собора Святой Софии власти Турции примут во внимание то, что это объект всемирного наследия.

«Безусловно, мы надеемся, что статус Айя-Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, собор Святой Софии был действующим христианским храмом до 1453 года, когда после захвата Византии и Константинополя турками он был переделан в мечеть. В 1935 году мечеть стала музеем по постановлению правительства, возглавляемого основателем современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган распорядился рассмотреть возможность сменить статус собора, превратив его из музея в действующую мечеть.

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