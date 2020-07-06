Минск, , 13:56 — REGNUM Белоруссии «сегодня необходимы превентивные меры, которые позволят оградить страну и общество от большего и страшного — большой крови, паралича власти, рухнувшей экономики», считает председатель белоруской пропрезидентской организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Материал о его выступлении в Могилёве опубликован на сайте организации под заголовком «С врагами не следует церемониться. Не то время».

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Выступление скандально известного бывшего актёра и экс-главы «Белтелерадиокомпании», а ныне главы объединения белорусской бюрократии и председателя постоянной комиссии по правам человека Национального собрания Белоруссии состоялось 30 июня в Белорусско-Российском университете. Давыдько рассказал о ходе президентской кампании.

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Согласно публикации, на официальном сайте номенклатурного объединения, «в своей индивидуальной манере напутствовал коллег на принятие достойных мер по противодействию социальной агрессии и т.д. В общем, всей той мутной накипи, всплывшей в нашем обществе в последнее время».

В частности, он весьма эмоционально рассказал об общении в Минске с молодыми людьми, стоявшими в «протестной цепи». Давыдько уверен, что участникам мирной протестной акции солидарности с политзаключёнными перемены не нужны.

«Вы думаете, им нужны перемены? — сказал Давыдько. — Ничего подобного. Им не перемены нужны, а шоу, движуха. Это просто-напросто безответственные воспитанники интернета. Таким людям стоит подсказать, чтобы они искали проблемы не во власти, не в президенте, а в себе. Возможно, тогда их жизнь наладится».

В публикации РОО «Белая Русь» также сказано, что «Геннадий Давыдько наглядно рассказал о важности белорусского государственного суверенитета. По его мнению, все европейские соседи нашей страны этого качества напрочь лишены. Разумеется, многим такой «политический диссонанс» не нравится».

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«Мы находимся под беспрецедентным медиа-влиянием со стороны наших врагов, — подчеркнул он. — Кстати, эти люди не хотят прийти к власти. Их задача — поговорить, пошуметь, внести раскол, но при этом ни за что в итоге не отвечать. А так ведь не бывает…».

Председатель «Белой Руси» также считает, что «общество сегодня болеет во всем мире». В качестве примеров указаны США, Франция и Китай.

Напомни, ранее Геннадий Давыдько получил скандальную известность как системный националист сторонник легализации проституции, порнографии и наркотиков. Он также известен как бывший руководитель «Белтелерадиокомпании» — огромного государственного медиа-холдинга, объединяющего центральные телеканалы и радиостанции, играющего ключевую роль в распространении официальной пропаганды. Кроме того, Давыдько ранее отметился в политических репрессиях и безуспешных пропагандистских гастролях по российским телеканалам.