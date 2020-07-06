Москва, 6 июля 2020, 13:54 — REGNUM Рэпер Канье Уэст символизирует американскую мечту, и у него есть много позитивных факторов, которые могут понравиться американскому избирателю, считает юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 6 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст заявил о своём желании баллотироваться на пост президента США.
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