Москва, , 13:54 — REGNUM Рэпер Канье Уэст символизирует американскую мечту, и у него есть много позитивных факторов, которые могут понравиться американскому избирателю, считает юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 6 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если мы говорим о хронологии, то год назад в Канье Уэста уже можно было поверить, — заявила Сазонова. — Потому что год назад уже был президент-кэвээнщик на Украине. Законно избранный. И это собственно Владимир Зеленский. Америка очень любит успешных людей. И Канье Уэст символизирует американскую мечту. Ещё один момент заключается в том, что тренд пойман блестяще. Начиная с того, что отец Канье Уэста — один из участников «Чёрных пантер». Канье Уэст очень яркий и медийный. И всё, за что он берётся, у него получается. Он клепает кроссовки и одежду. В нём для американских избирателей очень много позитивных факторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст заявил о своём желании баллотироваться на пост президента США.

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