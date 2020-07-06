Москва, , 13:53 — REGNUM В 2019 году группа компаний «Аэрофлот» увеличила выручку на 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В 2019 году группа компаний «Аэрофлот» закончился успешно. Мы перевезли 6,7 млн пассажиров, по этому показателю мы остаёмся в двадцатке глобальных перевозчиков мира, для нас очень важному показателю», — заявил Савельев.

«Мы заработали выручки 678 млрд — это 10% рост, тоже очень немаловажно для, позволяет держаться на рынке», — подчеркнул он.

В настоящее время «Аэрофлот» оперирует парком 246 воздушных судов, продолжил он.

«Наша EBITDA (объём прибыли за вычетом расходов по процентам, амортизации и так далее — прим. ИА REGNUM) составляет на конец года 169 млрд — это очень большой показатель, это рост 11,5%», — заявил Савельев.