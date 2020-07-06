Минск, , 13:47 — REGNUM «Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война», — заявил 6 июля Александр Лукашенко, выступая на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Как сообщает президентская пресс-служба, белорусский лидер «отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты».

«Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться», — уверен Лукашенко.

Он поздравил военнослужащих с окончанием учебы, отметив: «К ним пришло новое, хорошо подготовленное, опытное офицерское пополнение».

Лукашенко обратил внимание на задачи, которые стоят не только перед министерством обороны, но также МВД, МЧС и спецслужбами. Он обратил внимание, что одна из основных задач спецслужб — нейтрализация элементов терроризма, экстремизма, национальной и религиозной розни, предотвращение попыток нанесения ущерба экономике.

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Во время церемонии погоны генерал-майора получили командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич, заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, начальник управления КГБ по Минску и Минской области Дмитрий Реуцкий, начальник управления КГБ по Витебской области Олег Столярчук и начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский.

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