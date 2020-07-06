Москва, , 13:48 — REGNUM США пытаются подавить любые попытки стран Евросоюза получить хотя бы минимальную самостоятельность. Об этом 6 июля при помощи видеоконференцсвязи сообщил политолог, кандидат политологических наук, руководитель «Европейского центра геополитического анализа» (Польша) Матеуш Пискорский на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«США пытаются строить новую Европу, понимая, что Евросоюз под предводительством Германии постарается получить хоть какой-то суверенитет», — сказал политолог.

Поэтому американские власти строят в Восточной Европе политическое объединение из стран, враждебно настроенных к России, чтобы помешать РФ и Евросоюзу взаимодействовать.

«В состав американской Новой Европы входят Польша, страны Прибалтики, Румыния. За пределами Евросоюза — Украина», — сказал Пискорский.