Москва, , 13:33 — REGNUM Ситуация с пожаром на ядерном объекте в Иране должна быть сначала тщательно изучена, и уже после этого сделаны выводы о причинах произошедшего. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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Дипломат призвал не делать скоропалительных выводов.

«Думаю, что самое последнее дело — это предаваться каким-то измышлениям, вопрос очень серьезный», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе произошёл пожар. В результате инцидента было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом. Позднее телеканал BBC сообщил, что ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Гепарды родины», якобы состоящая из бывших иранских силовиков, решивших бороться против властей. При этом ранее о такой группировке никто никогда не слышал.

По данным собеседника газеты New York Times, ответственность за нападение на иранский ядерный объект в Натанзе несёт Израиль. По словам источника, было использовано мощное взрывное устройство, которое установили внутри объекта.