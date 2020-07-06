Москва, , 13:25 — REGNUM Для приведения основных законов субъектов РФ в соответствие с Конституцией нужно создать рабочие группы с главами регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Нужно создавать с главами регионов соответствующие рабочие группы, с представителями общественных организаций, с представителями юридического сообщества», — заявил Крашенинников.

По его словам, в рабочие группы должны выйти представители общественных организаций и юридического сообщества, чтобы законодательные изменения были подготовлены тщательно.

Крашенинников также предложил разделить поправки на несколько блоков: первый — социальный, второй — здравоохранение, наука и культура, третий — организация публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Четвертый — оборона и безопасность, неприкосновенность территорий, пятый — развитие предпринимательства, частной инициативы, защита права собственности, развитие НКО, институтов гражданского общества.

Ранее о широком обсуждении законопроектов в рамках реализации поправок к Конституции заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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