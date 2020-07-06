Киев, , 13:24 — REGNUM Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства Украина, заявил секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов в интервью изданию «Украинская правда».

Материал опубликован сегодня, 6 июля.

Данилов, уроженец Луганска, заявил, что ни о каких льготах для русского языка не может быть речи. По его словам, единственным государственным языком на Украине должен быть украинский язык, а вторым по популярности должен стать английский.

«Никакой второй (государственный язык) русский у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его надо знать… Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада», — заявил силовик.

По его словам, все граждане Украины — «если они хотят быть в цивилизованном мире» — должны знать и использовать английский язык, это обязательная вещь.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Зеленском на Украине продолжается политика, направленная против использования русского языка в стране. В частности, приняты новые образовательные законы, полностью убирающие русский язык из школ, при этом беспрецедентные льготы получают языки стран ЕС.