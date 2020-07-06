Москва, , 13:16 — REGNUM Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев будет контролировать процесс подготовки национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Такое поручение в ходе оперативного совещания с вице-премьерами ему дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и регулярно об этом докладывать», — заявил премьер-министр.

Мишустин уточнил, что программа, к разработке которой правительство уже приступило в соответствии с указом президента РФ, должна быть готова и утверждена в трёхмесячный срок.

«Программа определит пути развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года», — пояснил глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, цель программы социально-экономического развития Дальнего Востока — в ближайшие четыре года добиться, чтобы в этом регионе все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России. Так, в частности, предусматривается рост объёмов строительства жилья более чем в полтора раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования.