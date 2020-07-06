Пекин, , 13:18 — REGNUM Власти США на регулярной основе делают попытки подрыва мира и стабильности в регионе Южно-Китайского моря. Такое мнение 6 июля высказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, давая свой комментарий по поводу недавних учений ВС США в данному регионе.

«В настоящее время благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильная и развивается в лучшую сторону», — заявил Лицзянь.

Также он указал, что в такой ситуации намеренная отправка США своих ВС в данный регион с целью проведения крупномасштабных военных учений является явной демонстрацией силы.

Кроме этого, официальный представитель отметил, что такие действия американской стороны — это попытки снова и снова «вбить клин в отношения региональных государств, поспособствовать милитаризации региона и подорвать мир и стабильность в районе Южно-Китайского моря».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пекине приняли решение о проведении в период с 1 по 5 июля военных учений в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, которые являются спорной территорией между Китаем, Вьетнамом и Тайванем и находятся под китайским контролем. Позднее, 5 июля, Пентагон выразил свою озабоченность данным фактом и назвал действия Пекина «дестабилизирующим фактором».