Москва, , 12:59 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил провести широкое обсуждение изменений законодательства РФ после одобрения поправок к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Законодательные инициативы в реализацию поправок в Конституцию страны должны пройти широкое обсуждение с участием представителей гражданского общества, экспертами, лидерами общественного мнения, трудовыми организациями. Мы во фракции «Единая Россия» готовы организовать такую дискуссию на площадках Государственной думы», — заявил Неверов.

По его мнению, обсуждение также должно пройти в органах законодательной власти субъектов РФ.

Работа над реализацией новых норм Конституции уже началась, предстоит принять как минимум 50 федеральных конституционных законов, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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