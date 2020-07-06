Нур-Султан, , 12:59 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поздравление по случаю 80-летия, сообщили 6 июля в пресс-службу бывшего главы республики.

Путин пожелал неиссякаемой энергии и новых свершений на благо казахстанского народа. Президент России также выразил уверенность, что политический опыт экс-президента Казахстана будет способствовать углублению и расширению сотрудничества между двумя странами.

Назарбаев, в свою очередь, подчеркнул важность продолжения курса на укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений.

Отметим, 6 июля первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. Кроме того, сегодня отмечается также День столицы — в Нур-Султане планируют запустить праздничный салют.

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