Нур-Султан, 6 июля 2020, 12:59 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поздравление по случаю 80-летия, сообщили 6 июля в пресс-службу бывшего главы республики.
Путин пожелал неиссякаемой энергии и новых свершений на благо казахстанского народа. Президент России также выразил уверенность, что политический опыт экс-президента Казахстана будет способствовать углублению и расширению сотрудничества между двумя странами.
Назарбаев, в свою очередь, подчеркнул важность продолжения курса на укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений.
Отметим, 6 июля первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. Кроме того, сегодня отмечается также День столицы — в Нур-Султане планируют запустить праздничный салют.
Читайте также: Казахстан отмечает День столицы и юбилей Назарбаева