Москва, , 12:53 — REGNUM В Госдуме допускают, что уже в 2020 году к электронному голосованию может присоединиться Санкт-Петербург.

«Думаю, уже в этом году к экспериментальным Москве и Нижнему Новгороду может присоединится Питер. А к думским выборам 2021 года к системе могут быть подключены все миллионные городские агломерации», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

В целом, по мнению парламентария, тест системы дистанционного электронного голосования прошел очень успешно, не было ни одного серьезного сбоя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве и Нижнем Новгороде прошло электронное голосование по поправкам к Конституции. ЦИК подвел итоги плебисцита и сделал выводы и работе системы электронного голосования.