Москва, , 12:44 — REGNUM Минтранс России предлагает включить грузовые речные перевозки в список отраслей пострадавших от распространения коронавируса. Об этом 6 июля сообщил замминистра Юрий Цветков.

Ранее в перечень внесли пассажирские речные и морские перевозки.

В Минтрансе считают, что помимо грузовых перевозок список нужно пополнить смежными видами деятельности, также пострадавшими от ситуации на рынке.

«Мы продолжаем это отстаивать. Мы направляли еще в апреле соответствующее обращение», — цитирует Цветкова ТАСС.