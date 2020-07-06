Лондон, , 12:36 — REGNUM Процесс отказа британского правительства от участия китайской компании Huawei technology в создании сетей 5G в Соединенном Королевстве может завершиться до конца нынешнего года, об этом 4 июля сообщает The Telegraph.

По имеющейся у издания информации, британский Центр правительственной связи, которая несет ответственность за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии, пересмотрела свои прежние оценки о том, что китайский технологический гигант не представляет критической угрозы для безопасности островного государства.

В новом отчете для премьер-министра страны Бориса Джонсона указывается, что из-за введенных против компаний американских санкций компания Huawei будет вынуждена положиться на неоправданные технологии, которые может оказаться невозможным контролировать.

В связи с этим власти Великобритании выступают с предложением о поэтапном отказе от оборудования китайского гиганта в своих сетях 5G в течение шести месяцев.

Остроты ситуации придает то, что в январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал добро на участие Huawei в создании сетей 5G в стране.

В свою очередь, официальный представитель Huawei отметил, что компания является одним из наиболее тщательно проверенных поставщиков, тогда как благодаря своей непревзойденной прозрачности в Великобритании технологический гигант моет по-прежнему пользоваться доверием и играть значительную роль в британском техническом развитии. В настоящее время, подчеркнул он, важно сосредоточиться на фактах, а не на спекуляциях.

Напомним, Huawei стала объектом давления со стороны американских властей, которые запретили использовать ряд технологий китайской компании на своей территории, поскольку они могут представлять угрозу национальной безопасности США. Попадание в черный список американского правительства закрыл компании доступ к покупке американских компонентов и технологий.