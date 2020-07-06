Ульяновск, , 12:15 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил провести форум «Городов трудовой доблести» на территории региона. С такой инициативой он выступил сегодня, 6 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам заседания штаба по развитию области.

Губернатор отметил в своём выступлении, что факты героизма ульяновцев в годы Великой Отечественной войны подтверждаются «многочисленными архивными материалами». В частности, каждый третий патрон изготовлен на патронном заводе имени Володарского, каждая четвертая шинель сшита из произведенного на ульяновских фабриках сукна. Во время войны в Ульяновск эвакуировано 15 предприятий, работали 14 госпиталей.

«Считаю, что нужно подготовить указ и утвердить план действий по увековечиванию памяти всех наших земляков — тех, кто ковал Великую Победу. Ульяновская область могла бы выступить площадкой для проведения форума «Городов трудовой доблести», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, в Ульяновской области с нового учебного года необходимо запустить уроки исторической памяти.

«Глава государства ранее поддержал эту идею», — сказал губернатор.

Спикер гордумы Ульяновска Илья Ножечкин предложил закрепить почетный статус «Город трудовой доблести» в уставе областной столицы, подчеркнув, что «за присвоением должны последовать действия» — в частности, намечен ряд патриотических мероприятий и работы по благоустройству. В продолжение темы мэр Ульяновска Сергей Панчин предложил создать площадь и музей «Города трудовой доблести», заверив, будет учтено «мнение каждого ульяновца» при выборе территории. Кроме того, по мнению градоначальника, это позволит «собрать ещё больше информации о людях, предприятиях и героях тех лет».

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев считает что нужно обратиться в федеральное правительство и ЦИК партии для федерального финансирования «Городов трудовой доблести». Он напомнил, что «Города — герои» получают поддержку на федеральном уровне» .

«Считаем правильным обратиться […] с предложением рассмотреть вопрос о выделении федерального финансирования «Городам трудовой доблести» на мероприятия, связанные с присвоением почетного статуса. Также предлагаем внести соответствующие изменения в региональный закон о статусе областного центра и со следующего года предусмотреть средства на реализацию патриотических мероприятий», — сказал лидер регионального отделения партии.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск вошёл в двадцатку городов страны, которым присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». За присвоение почётного статуса собрано 200 тыс. подписей во всех населенных пунктах области.

Указ о присвоении почётного звания президент Владимир Путин подписал 3 июля. Напомним, помимо Ульяновска, «Городами трудовой доблести признаны» признаны Нижний Новгород, Самара, Пермь, Саратов, Казань, Ижевск, Уфа, Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Челябинск, Ярославль.