Кишинёв, , 12:15 — REGNUM Парламент Молдавии должен быть распущен. Такое мнение сегодня, 6 июля, в ходе брифинга высказал премьер-министр республики Ион Кику.

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Он отметил, что орган власти парламент дискредитировал себя, так как, срывая заседания, намеренно блокирует работу правительства, и не дает представить инициативу об изменении государственного бюджета перед обществом.

«Поэтому главная цель — распустить парламент любым путём. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше», — приводит РИА Новости слова Кику.

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Премьер-министр выразил надежду на то, что политики «проявят ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Игорь Додон заявил, что проведение внеочередных выборов депутатов в парламент Молдавии может стать одним из вариантов разрешения политического кризиса в стране, который возник после исчезновения в парламенте большинства. По его словам, если Конституционный суд не разрешит их проведение в один день с президентскими выборами, то парламент страны будет распущен сразу после выборов главы республики в стране, и досрочные выборы его депутатов тогда состоятся в феврале-марте 2021 года.

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