Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Кронштадт уже прибывают первые корабли и катера — будущие участники Главного военно-морского парада, который состоится 26 июля, в День ВМФ. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил 6 июля главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Первыми для участия в Главном военно-морском параде прибыли малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Великий Устюг», отряд противодиверсионных катеров Северного флота, два больших десантных корабля и корвет «Стойкий» Балтийского флота. Вскоре, после прибытия всех кораблей флотов, будут начаты тренировки Главного военно-морского парада на открытой воде и в акваториях Кронштадтского рейда и Невы», — заявил главком ВМФ.

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет одновременно на Неве в Санкт-Петербурге и в акватории Финского залива в Кронштадте, в нём примут участие 46 кораблей, подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих.

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По словам Николая Евменова, большинство кораблей, которые примут участие в параде, — это корабли новых проектов. «Будут и корабли, имеющие впечатляющий список заслуг. Уверен, что парад продемонстрирует в полной мере мощь и потенциал нашего Военно-морского флота», — отметил главком ВМФ.

Он рассказал, что в рамках Главного военно-морского парада в год 75-летия Победы планируется проход группы кораблей со знаменами соединений морской пехоты, оборонявших и освобождавших в годы войны Ленинград, Севастополь и Новороссийск. На десантных катерах будут размещены танк Т-34−85 и боевая машина БМ-13 «Катюша».

В связи с тем, что в 2020 году отмечается 200-летие открытия Антарктиды русскими моряками, в Главном военно-морском параде примет участие океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский», которое совершило антарктическую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

Как отметил главком ВМФ, в ходе подготовки и проведения парада будут строго выполняться все требования по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, будет обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность экипажей кораблей и судов, личного состава на берегу, населения и гостей Санкт-Петербурга.

«В июле проведем все необходимые ночные, дневные, сводные тренировки Главного военно-морского парада на Неве и на Большом Кронштадтском рейде, а также тренировки авиационной и пешей части парада», — добавил адмирал Евменов.

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