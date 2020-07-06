Москва, , 11:37 — REGNUM Налицо попытка поднять дух одних верующих над другими. Так председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы РФ Константин Затулин прокомментировал разрешение, предоставленное президенту Турции Реджепу Эрдогану Верховным судом, на изменение музейного статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

Затулин подчеркнул, что этот архитектурный шедевр столетиями использовался как доказательство победы над его создателями: «Власти сегодняшней Турции, такое впечатление, хотят вернуть нас в Средние века».

Как отметил депутат, несмотря на музейный статус, собор Святой Софии особенно дорог православным странам СНГ, поскольку «именно здесь приняла крещение святая равноапостольная княгиня Ольга, здесь послы святого князя Владимира увидели «Небо на Земле», убедив его затем принять именно православие».

Кроме того, Затулин возложил долю ответственности за происходящие события на Константинопольский патриархат, поощривший раскол православной церкви на Украине и вступил в конфликт с Русской православной церковью — «теперь мы пожинаем новые плоды раскола православия».

«В сложившейся ситуации особая ответственность лежит на России как крупнейшей стране православного мира, духовной и династической преемнице православной Византийской империи. Хочется верить, что российско-турецким отношениям не будет нанесен вред из-за неумной попытки вновь присвоить христианское наследие VI века в веке XXI», — заключил Константин Затулин.

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