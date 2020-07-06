Бандар-Сери-Бегаван, , 11:37 — REGNUM Посольство Индонезии в Бандар Сери Бегаване вновь оказало помощь в возвращении на родину 250 индонезийских граждан из Брунея, сообщает Antara.

Издание отмечает, что это пятая по счету репатриация после первого специального рейса в Джакарту 1 мая 2020 года, второго рейса в Джакарту 15 мая 2020 года, третьего рейса в Сурабаю 17 мая 2020 года и четвертого рейса в Джакарту 21 июня 2020 года.

«Отмечая, что по-прежнему поступает много запросов от индонезийских граждан и трудящихся-мигрантов, которые хотят вернуться в Индонезию. Планируется, осуществить шестой рейс», — заявил посол Индонезии в Брунее.

Посол также выразил надежду, что в скором времени возобновятся регулярные рейсы из Брунея в Индонезию и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Индонезии в межправительственной комиссии по правам человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Ююн Вахинингрум осудил ратификацию Филиппинами закона о борьбе с терроризмом, подписанного президентом Родриго Дутерте.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия осудила ратификацию Филиппинами закона о борьбе с терроризмом