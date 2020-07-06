Сеул, , 11:48 — REGNUM 6 июля глава МИД Южной Кореи провела встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешней торговли, с которым обсудила пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, это первый визит высокопоставленного лица, прибывшего в Южную Корею с момента объявления пандемии коронавируса.

В рамках встречи Кан Гён Хва отметила, что стороны сумели создать стратегическое партнёрство и нынешний визит представителя Узбекистана, состоявшийся в условиях пандемии, показывает важность и крепость отношений между странами. Она добавила, что обмен опытом в борьбе с коронавирусом поспособствовал укреплению двусторонних отношений, а также выразила надежду на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения.

Сообщается, что представители двух стран подробно обсудили широкий спектр вопросов, связанных с укреплением сотрудничества в различных сферах.

Отмечается, что заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков пробудет в Южной Корее в течение трех дней и встретится с министром промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо.