6 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Японский кабинет министров демонстрирует «самурайское спокойствие» и делает вид, что внесенная в Конституцию РФ поправка о недопустимости отчуждения российских территорий якобы Японии не касается. В действительности же в Токио лихорадочно изыскивают возможность обойти конституционный запрет и продолжить ставшие еще более бесперспективными переговоры «друга Синдзо» с «другом Владимиром» о судьбе российских Курильских островов.

Анатолий Кошкин, , 11:35 — REGNUM Японский кабинет министров демонстрирует «самурайское спокойствие» и делает вид, что внесенная в Конституцию РФ поправка о недопустимости отчуждения российских территорий якобы Японии не касается. В действительности же в Токио лихорадочно изыскивают возможность обойти конституционный запрет и продолжить ставшие еще более бесперспективными переговоры «друга Синдзо» с «другом Владимиром» о судьбе российских Курильских островов.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подсластить пилюлю» стремятся и в МИД РФ. Причем делается это, я бы сказал, в странной манере. Как иначе воспринять слова заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова о том, что-де о «возвращении» островов Японии не может быть и речи, а вот совместное их развитие с японцами — это пожалуйста. Неужто на Смоленской площади не знают, что японский премьер-министр Синдзо Абэ согласился на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2016 года вернуться к давнему предложению Москвы о «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах с единственной целью — создать благоприятные условия для их «возвращения»?

Владимир Путин на встрече с Синдзо Абэ Kremlin.ru

Ибо серьезного экономического интереса у японского бизнеса к предложенным проектам, за исключением лишь, полагаю, рыболовного, нет и не будет. Для японского правительства «совместная деятельность» — это не бизнес, а чисто политический шаг, имеющий целью «приучить» жителей островов к постоянному японскому присутствию и тем инфраструктурным благам, которые японские фирмы при поддержке официального Токио там создадут.

Столь упорное зазывание российскими политиками и дипломатами японцев на российские острова, фактическое игнорирование разъяснений подлинных целей японского правительства заставляют вновь приводить откровенные признания о реализации плана «возвращения» островов через «совместное хозяйствование». Вот как видят «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах японские проправительственные политологи и пропагандисты: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально».

Русские батраки

Кстати, написано это давно и на русском языке, а потому весьма странно, если занимающиеся российско-японскими отношениями дипломаты до сих пор не удосужились ознакомиться с такими расчетами «японских партнеров» и доложить «по команде».

Но вернемся к недавнему заявлению замминистра Моргулова, который продолжает «обнадеживать» японцев: «Мне кажется, что принятые поправки в конституцию никак не повлияют на продвижение сотрудничества наших стран по развитию такой совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах». И добавил, что это предмет будущего дальнейшего диалога с японскими коллегами.

Карта Японии и Кореи, изданная Национальным географическим обществом США, 1945 г. Фрагмент. Подпись красным шрифтом под Курильскими островами гласит: «В 1945 г. в Ялте было согласовано, что Россия вернёт себе Карафуто (префектура Карафуто — южная часть острова Сахалин) и Курилы»

Да нет, уважаемый Игорь Владимирович, еще как повлияют. Лично я плохо представляю, как, услышав от вас о том, что границы России нерушимы теперь еще и в конституционном порядке, японцы без шансов получить острова будут «вкладываться» в создание инфраструктуры и строительство новых предприятий на них. Да еще при непременном соблюдении на «северных территориях» российского законодательства, о чем вы не раз подчеркивали.

Конечно, понимаю, что дипломаты не прочь продолжать поездки в Японию с целью бесконечных переговоров и демонстрации активной внешнеполитической деятельности. Но как тогда быть с надеждами нашего народа на то, что навязанная Москве антиконституционная тяжба по поводу российских Курил будет раз и навсегда прекращена и на переговорах по поводу необоснованных претензий Токио будет поставлена точка? Или, как подозревают многие, для продолжения этой «тяжбы» в поправку вписаны исключения в виде изменения границ России через процедуры «демаркации, делимитации и редемаркации»? Остается надеяться, что ситуация прояснится, когда японская сторона, как и обещает, потребует «плотных переговоров», на которых вновь выдвинет претензии российскому правительству на наши дальневосточные земли.

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