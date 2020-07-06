Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Поздравить абитуриентов в Грузии с началом 6 июля единых национальных экзаменов президент страны Саломе Зурабишвили прибыла в экзаменационный центр первой публичной школы. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"На фоне пандемии много регуляций. Я думаю, все идет очень хорошо, я была и внутри, и увидела, все, что сделано для минимизации любой опасности», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что экзамены являются важным для дальнейшей жизни абитуриентов. Президент также заявила, что в их руках будущее страны.

Напомним, в Грузии сегодня выпускники школ начали сдавать экзамен по грузинскому языку. Для предотвращения распространения коронавируса парты на экзаменах оснащены прозрачными барьерами, запрещено использовать кондиционеры, если в классах температура менее 30 °C, а абитуриентам нужно прибывать на экзамен в защитных масках.

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