Грозный, , 11:31 — REGNUM В Чечне назначен новый глава Совета безопасности. Им стал мэр города Аргуна Хас-Магомед Кадыров.

За сравнительно небольшое время он прошел по карьерной лестнице от помощника главы республики и сотрудника мэрии города Грозного до начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, управления внутренних дел МВД по городу Грозному до мэра одного из самых населенных городов Чечни — Аргуна. И на всех должностях Кадыров зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, умеющий достигать высоких результатов, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщая о назначении на своей странице в соцсети.

Основной задачей для Хас-Магомеда Кадырова на месте главы совбеза чеченский лидер назвал контроль за использованием бюджетных средств при реализации экономических проектов.

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