Москва, , 11:30 — REGNUM В Госдуме и Центризбиркоме допустили возможность электронного голосования на выборах в сентябре в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Регионы при желании использовать электронное голосование должны подать соответствующую заявку, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Она напомнила, что Госдума приняла закон, согласно которому ЦИК имеет право определять случаи и порядок электронного голосования.

В Госдуме также считают возможным применить электронное голосование на сентябрьских выборах в регионах.

«По сентябрю будем смотреть. Главное — обеспечить безопасность», — сказал депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

При этом, по словам Гришиной, дистанционное электронное голосование будет обязательно применяться на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.