Москва, , 11:22 — REGNUM Правительство РФ приступило к разработке госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом 6 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что соответствующий указ подписал президент России. Программу разработают и утвердят за три месяца. Документ определит пути развития макрорегиона до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Мишустин рассказал, что в правительстве всегда уделяли Дальнему Востоку особое внимание.

«Цель программы — в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России», — сообщил он.

Так, предусмотрен рост строительства жилья в полтора раза, создание комфортной городской среды и другие задачи.

«Комплекс таких мер позволит преодолеть застарелую проблему Дальнего Востока — миграционный отток населения», — заявил премьер-министр.