Москва, , 11:22 — REGNUM Внедрение дистанционных форм голосования требует значительной работы по части законодательства. Об этом 6 июля заявил заявил член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин на круглом столе в Общественной палате РФ.

«По итогам общероссийского голосования, единого дня голосования прошлого года будем ходатайствовать перед законодателями для того, чтобы такая норма в законодательстве появилась и на федеральном уровне, и на региональных выборах», — заявил Лопатин.

В настоящее время законодательство позволяет лишь продлить эксперимент по проведению дистанционного голосования в Москве в 2020 и 2021 годах на выборах всех уровней, пояснил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, позволяющий проводить электронное голосование по решению ЦИК в субъектах РФ.

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